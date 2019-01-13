Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMC Power İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde müttefik ülkeler ve Türkiye'yi çökertme hevesi içindeki odakların oyunlarına dikkat çekerek daha önce ülkemizin kenevir üretmesinin engellenmesi hakkında "Yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatalım. Çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız. Bize yasakladılar ama kendileri cayır cayır ürettiler" dedi.