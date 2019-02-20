Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Türkiye'nin petrol arama faaliyetlerine son vermesini isteyen CHP'li milletvekilleri hakkında "Önceki gün bir CHP'li çıkmış petrol ve doğalgaz arama çalışmamızı eleştiriyor. Türkiye'yi bu arama faaliyetlerini son vermeye çağırıyor. Biz zaten bu çağrıları Rumlar'dan işitiyorduk. Diğer ülkelerden de işitiyorduk. Rumların ve diğerlerinin rahatsız olması normaldir. CHP'nin ise böyle bir gaflet içine düşmesidir. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzı ile konuşmasıdır. Böyle bir şey ile ana muhalefetin gurur duyması gerekir" dedi.