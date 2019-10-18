Boğaziçi Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na hakarete tepki

Boğaziçi Üniversitesi LGBT +Çalışmaları Kulübü üyesi bir kişinin gönderdiği bir mailde, İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirmesi tepkilere neden oldu. Üniversite kampüsünde toplanan öğrenciler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okurken maili gönderen kişi hakkında soruşturma başlatılması istediler.