Web TV Türkiye Bolu’da, şüpheli bavulu, bomba imha robotu ‘Ertuğrul’ böyle patlattı!

Bolu’da, şüpheli bavulu, bomba imha robotu ‘Ertuğrul’ böyle patlattı!

03.12.2019 | 11:39

Bolu’da, kentin en işlek caddesi üzerine bırakılan ve ‘Ertuğrul’ isimli uzaktan müdahale bomba imha robotuyla patlatılan şüpheli bavuldan elbise çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde vatandaşların dinlemek için oturdukları bankların önüne bırakılan bavulu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.


Polis ekiplerinin şüpheli bavulun olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi almasının ardından olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi.
Fünye robotla bırakıldı


Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, 'Ertuğrul' isimli uzaktan müdahale bomba imha robotu ile şüpheli bavulun üzerine fünyeyi bıraktı. Robotun üzerindeki kamera ile bavul üzerinde yapılan incelemenin ardından şüpheli bavul kontrollü bir şekilde patlatıldı.


Patlamanın ardından bomba imha uzmanı şüpheli bavulda inceleme yaptı. Yapılan incelemede bavulun içinde elbise olduğu görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:54
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye getirildi 03.12.2019 | 12:38
02:25
Bolu’da, şüpheli bavulu, bomba imha robotu ‘Ertuğrul’ böyle patlattı! 03.12.2019 | 11:39
02:23
Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon değerlendirmesi 03.12.2019 | 11:37
01:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'İş istedi kolu kırıldı' dediği çocuğun kolunun kırık olmadığı anlaşıldı! 03.12.2019 | 11:06
04:54
Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş 03.12.2019 | 09:58
01:25
"İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi o farklı konu" 03.12.2019 | 09:43
24:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalar 03.12.2019 | 09:39
05:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden ihaleye gider başka çıkış yok" 03.12.2019 | 09:31
08:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörle mücadelede amasız fakatsız destek istiyoruz" 03.12.2019 | 09:24
00:45
Üsküplü esnaftan tarihi sözler: “Siz zannetmeyin ki bu bayrak sadece Türklerin bayrağı…” 02.12.2019 | 23:13
03:37
Başkan Erdoğan'dan 19 farklı enstrüman çalan Talha'ya anlamlı jest 02.12.2019 | 22:47
02:14
Başkan Erdoğan’ın Londra maratonu başlıyor! Yarın yola çıkacak 02.12.2019 | 22:08
01:42
Başkan Erdoğan engellilerle bir araya geldi 02.12.2019 | 22:07
01:55
Anayasa Mahkemesi'nin terör yandaşlarına devletin kapısını açacak kararına tepki yağıyor 02.12.2019 | 20:54
00:51
Başkan Erdoğan'dan baca filtresi düzenlemesine veto 02.12.2019 | 20:53
13:34
Ömer Çelik'ten Şehir Üniversitesi açıklaması 02.12.2019 | 20:21
05:31
Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz açıklaması: Tereddüt yok, anlaşma uluslararası hukuka uygundur 02.12.2019 | 19:20
01:11
İstanbul’da bu parkta çıplak ayak ile yürünüyor 02.12.2019 | 18:02
03:09
"Cumhurbaşkanlığı'ndan özür dilemeleri gerekir" 02.12.2019 | 17:28
03:56
Trafik sigortası yaptırmayan sürücüler dikkat! Trafik sigortası yaptırmayan sürücüleri neler bekliyor? 02.12.2019 | 16:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN