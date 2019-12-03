Bolu’da, şüpheli bavulu, bomba imha robotu ‘Ertuğrul’ böyle patlattı!

Bolu’da, kentin en işlek caddesi üzerine bırakılan ve ‘Ertuğrul’ isimli uzaktan müdahale bomba imha robotuyla patlatılan şüpheli bavuldan elbise çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde vatandaşların dinlemek için oturdukları bankların önüne bırakılan bavulu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.



Polis ekiplerinin şüpheli bavulun olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi almasının ardından olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi.

Fünye robotla bırakıldı



Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, 'Ertuğrul' isimli uzaktan müdahale bomba imha robotu ile şüpheli bavulun üzerine fünyeyi bıraktı. Robotun üzerindeki kamera ile bavul üzerinde yapılan incelemenin ardından şüpheli bavul kontrollü bir şekilde patlatıldı.



Patlamanın ardından bomba imha uzmanı şüpheli bavulda inceleme yaptı. Yapılan incelemede bavulun içinde elbise olduğu görüldü.