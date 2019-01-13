Bombalı saldırı kamerada

Edinilen bilgilere göre olay 9 Ocak tarihinde gece saat 00:15 sıralarında Beyoğlu'nda bir otopark girişinde yaşandı. Otoparkın girişine yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) uzaktan kumandayla patlatıldı.

Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Polisi, EYP'de parmak izi bulunan DHKP-C'li B.D.E. adlı hücre üyesinin peşine düştü. Bombacı teröristin Okmeydanı'nda bir evde kaldığını tespit eden emniyet kuvvetleri, 11 Ocak'ta sabaha karşı düzenlenen operasyonla B.D.E.'yi gözaltına aldı. Zanlı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

DHKP-C'Lİ E.'NİN POLİSTEKİ SORGUSUNUN SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.

Öte yandan EYP'yi bina girişine yerleştiren DHKP-C'li teröristin güvenlik kamera görüntüleri ve uzaktan kumandalı sistemle patlatılan bombanın infilak anı ortaya çıktı. Görüntülerde zanlı elinde EYP bulunan çanta ile sokaktan geçerken görülüyor. Daha sonraki görüntü kayıtlarında ise patlayıcının infilak anı yer alıyor.