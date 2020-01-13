Borsada yeni rekor! 120 bin seviyesini aştı
Borsada güçlü yükseliş sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 120 bin seviyesinin üzerini görürken yeni hedefin tarihi zirve olan 121.532 seviyesi olacağı bildirildi.
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