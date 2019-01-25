Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşlerimizin bir şeye önem vermesi lazım. 31 Mart mahalli idareler seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Şunu unutmayın; bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan takip edilecek. AK Parti 31 Mart'ta acaba ne alacak? Sandıklardan ne çıkacak? Hepsi bunu takip edecekler. O yüzden atacağımız adımlar çok önemli." dedi.