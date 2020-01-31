"Bunun altında tüm dünya kalır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il Başkanları toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler de yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı Filistin ve Kudüs'ü gasp etmek anlamına gelen plana tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arap ülkelerinin de destek verdiği planla ilgili olarak "Filistinli kardeşlerimizi böyle rezil bir planı kabule zorlamanın da izahı yoktur. Mazlum Filistin halkına ve Kudüs-ü Şerif'e yaptıkları tacize sessiz kalan herkes ortaya çıkacak vahim sonuca ortaktır. İşgalci İsrail'e burayı bırakmak kuzuyu kurda teslim etmekten farksızdır. Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa altında bütün dünya kalır." dedi.