Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bursa'da şok eden görüntü... 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı!

Bursa'da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı.


Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da şok eden görüntü... 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN