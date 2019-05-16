Çanakkale'de engelli gençler çakı gibi asker oldu

Törende 8 engelli, bir günlük asker oldu. Engelli askerler silaha ve Türk bayrağına el basarak yemin etti. Törende konuşan Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, "Temsili Askerlik Uygulaması asil Türk milletinin vatanına ve cumhuriyetine beslediği büyük sevginin bir göstergesidir. Engelli evlatlarımızı askerlik vazifesini yerine getirmenin nedeniyle de ilk ve tek örnektir. Şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale'de 8 engelli gencimizde kutsal vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmek için icra ettikleri askerlik yeminiyle milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini almışlardır" dedi. Daha sonra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından 8 engelliye terhis belgeleri ve hediyeleri verildi.