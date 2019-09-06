Canan Kaftancıoğlu tutuklanıp cezaevine girecek mi? Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı!

Hapis Cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? Canan Kaftancıoğlu tutuklanacak mı? Canan Kaftancıoğlu davası istinaf mahkemesine mi gidecek? Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi. Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı dava hakkında gelişmeleri A Haber canlı yayınında yorumladı.