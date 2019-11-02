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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin notunu negatif'ten 'durağan'a revize etti!

02.11.2019 | 12:33

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederek görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederek görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti. Yapılan açıklamada; Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği belirtilirken Temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu kaydedildi. Bu rahatlamalara gerekçe olarak, cari işlemler dengesinin iyileşmesi, döviz rezervlerinin artması, ekonomik büyümenin devam etmesi, enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının aşağı çekilmesine rağmen Türk lirasının değer kazanması, daha destekleyici küresel finansman koşullarının oluşması ve ABD'nin Suriye ile ilgili Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararının kaldırılması gösterildi.

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