Web TV Türkiye Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Atılacak adımlarda kararlıyız | Video

Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Atılacak adımlarda kararlıyız | Video

Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Atılacak adımlarda kararlıyız | Video
12.02.2020 | 12:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dakika olarak İdlib'deki rejim saldırılarıyla ilgili "Önümüzdeki günlerde Moskova'ya heyetimiz gidecek. Atılacak adımlarda kararlıyız" dedi.

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