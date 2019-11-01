Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum' dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'ndeki imar yetkisi ile ilgili olarak, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir. Boğaziçi'nde imar yapma yetkisi İBB'de değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. " açıklamasında bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündemde olan İstanbul Boğazına ilişkin kanun tasarısı hakkında "İBB başkanın yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten şuanda yetki İBB başkanlığında değildir. Bu yasaya ilişkin talepler uzun zamandır gelmekteydi. Boğazı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değildir" dedi.
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