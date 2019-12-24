Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı. Bakan Kurum, sosyal konutlara da 440 bin başvuru olduğunu açıkladı.
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