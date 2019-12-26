Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Adana'da yaşanan sel felaketi hakkında açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamalara bulundu ve bölgedeki mağduriyetlerin hızla giderileceğini belirtti.
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