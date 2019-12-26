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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Adana'da yaşanan sel felaketi hakkında açıklama

26.12.2019 | 11:28

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamalara bulundu ve bölgedeki mağduriyetlerin hızla giderileceğini belirtti.

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