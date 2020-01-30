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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu
30.01.2020 | 09:19

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem üzerine bölgede incelemeler sürüyor. İlk günden bu yana incelemeleri yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaşananları ve bundan sonraki süreci A Haber’e değerlendirdi. Kurum yıkılan bölgede 300 konutluk proje geliştirdiklerini belirterek vatandaşların yaralarını sarmak için hareket ettiklerine değindi.

"ELAZIĞ'DA 3650 KONUTUN YAPIMINI BAŞLATTIK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ'da 3650 konutun yapımını başlattık bunlardan 200'ü Sürsürü Mahallesi'nde, 300 konut Mustafa Paşa Mahallemizde, 2000 konut Yemişli'de ve Sivrice merkezde 350 konut üretiyoruz. Buna ek olarak elimizde de 400 rezerv konutumuz bulunmaktadır. Bir taraftan da tarım köy kapsamında vatandaşlarımızın hayvancılıkla ilgili ihtiyaçlarını giderecek bir projeyi gerçekleştireceğiz. En geç Şubat ayı sonuna kadar fiili çalışmalar başlayacak ve yıl sonuna kadar da tamamlanmasını hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri de bunlara ek olarak yürütüyoruz. 2 mahallemizde başlattık, 1 mahallemizde de riskli alanları belirleyip kentsel dönüşüm proje çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgede kira bedellerinin artmasına yönelik iddialara ise Bakan Kurum: "Bu durumla ilgili birkaç şikayet bizlere de geldi ancak ben Elazığ'ın geneline yönelik olduğunu düşünmüyorum. Elazığ'ın insanlar misafirperver ve vatanseverdir. Bu noktada hem savcılığımız hem de valiliğimiz gerekli incelemeyi yapıyorlar. Doğrulanması halinde de hukuki her türlü işlemi yapacağız." şeklinde konuştu.

"MALATYA'DA 2500 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN UYGULAMAYI BAŞLATTIK"

Malatya'nın da pek çok noktasına ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Malatya'da 2500 bağımsız bölümden oluşan uygulamayı başlattık. Bunun 1000 tanesi şehir merkezli uygulamalar,1500 tanesi de tarım-köy uygulamalarıdır. Bunlar da ahırlı ve ahırsız olacak şekilde oluşturulacaktır." dedi.

Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Kurum: "Kentsel dönüşüm ülkemizde terör kadar önemlidir. Bu işin siyasetinin yapılamamalıdır. Bizler kentsel dönüşümde çok önemli adımlar attık. Birçok projeyi başlattık birçoğu da yapılmaya devam etmektedir." şeklinde değerlendirdi.

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