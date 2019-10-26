Web TV Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu! İmar Denetçileri göreve başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu! İmar Denetçileri göreve başlıyor

26.10.2019 | 12:14

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar denetçilerinin göreve başlayacağını belirterek, "Hiç kimse imar rantı sağlayamayacak" dedi.

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