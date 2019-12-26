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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul projesi ile ilgili önemli açıklamalar

26.12.2019 | 16:47

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum asrın projesi ile ilgili asılsız iddiaları canlı yayında tek tek çürüterek, "Proje için 5 ayrı alternatif güzergah belirlenmiştir. İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir. Çalışmalara 2017 yılının Temmuz ayında başlandı. Projeyle birlikte Kanal İstanbul ülkemizin geleceğine damga vuracak. İstanbul için istiklal ve istikbal projesidir." dedi.

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