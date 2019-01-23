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CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan şok! Başkan Erdoğan broşürünü gösterdi ve...

CHP'nin 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Adayı olan Ekrem İmamoğlu'na bir şok daha... Beton Ekrem semt pazarını gezdiği esnada bir kadın seçmen Başkan Erdoğan'ın broşürünü İmamoğluna gösterdi ve "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez. Önceleri hatırlıyor musunuz?" diye sordu. Kadın seçmenin bu tavrı sonrası Beton Ekrem şoke oldu. İşte kameralara yansıyan o anlar.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da bulunan Aydıntepe semt pazarını ziyaret etti.

Pazar esnafıyla sohbet eden İmamoğlu'na bir kadın, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü göstererek, "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez. Önceleri hatırlıyor musunuz? Hastanelerde neler çektik. Ben çocuklarım ile çok çektim. Biz onu seviyoruz. Seni de seviyoruz ve takip ediyoruz. Allah ondan razı olsun" dedi.

İmamoğlu ise, "Teşekkür ederim. Onu, seçimi geldiği zaman konuşursun" diyerek cevap verdi.

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CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan şok! Başkan Erdoğan broşürünü gösterdi ve...
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