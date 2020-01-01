CHP, Biga'da 123 Milyon TL borç bıraktı

Çanakkale Biga Belediyesi'nin borcu CHP döneminde 5 yılda 25 katına çıktı. Belediye 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye geçti. CHP yönetimi ise alacaklılara baskı yaparak AK Partili Biga Belediyesi'ni icraya verdirtti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "123 milyon lira borçla devraldık. Belediye meclis üyesi avukatın dava işlemini başlatmış olması ve işlemleri takip etmiş olması da hem hukuka hem de siyasete uygun bir davranış olmadığını düşünüyoruz. Böyle bir işlemin başlatmış olması da buradaki hizmet sürecini yavaşlatmak kurumu sıkıntıya sokmak, halkın hizmet alacağı noktada halkı hizmetten uzaklaştırmak olarak görüyoruz." dedi.