CHP, Biga'da 123 Milyon TL borç bıraktı
Çanakkale Biga Belediyesi'nin borcu CHP döneminde 5 yılda 25 katına çıktı. Belediye 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye geçti. CHP yönetimi ise alacaklılara baskı yaparak AK Partili Biga Belediyesi'ni icraya verdirtti.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "123 milyon lira borçla devraldık. Belediye meclis üyesi avukatın dava işlemini başlatmış olması ve işlemleri takip etmiş olması da hem hukuka hem de siyasete uygun bir davranış olmadığını düşünüyoruz. Böyle bir işlemin başlatmış olması da buradaki hizmet sürecini yavaşlatmak kurumu sıkıntıya sokmak, halkın hizmet alacağı noktada halkı hizmetten uzaklaştırmak olarak görüyoruz." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
CHP, Biga'da 123 Milyon TL borç bıraktı 01.01.2020 | 17:35
06:55
PKK'nın 24 yıldır hafızalardan silinmeyen katliamı: Hamzalı 01.01.2020 | 17:30
01:13
Esad rejimi İdlib'de bir okula saldırdı... 8 kişi hayatını kaybetti! 01.01.2020 | 16:22
04:06
28:00
05:30
"Türkiye savaş uçağı yapacak" 01.01.2020 | 13:51
01:21
"Barış Pınarı Harekatı'nda bütün dünya karşımızdaydı" 01.01.2020 | 13:35
03:14
07:43
İşte 3 yıl önceki DEAŞ'ın kanlı yılbaşı saldırısında yaşananlar... 01.01.2020 | 12:39
09:30
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi 01.01.2020 | 12:34
01:35
İşte yeni yılda 2020 yılının ilk bebekleri... 01.01.2020 | 08:25
01:17
02:08
13:42
CHP Türkiye'nin mega projelerine neden karşı? 01.01.2020 | 08:56
09:43
A Haber 2020’ye bu anlamlı kliple girdi. İşte duygulandıran paylaşım 01.01.2020 | 00:58
01:27
Mardin'de teslim olan terörist, ailesine kavuştu 31.12.2019 | 19:48
01:46
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinden alevler yükseliyor 31.12.2019 | 19:38
08:58
03:00