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CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'den şok Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, A Haber'de Yaz Boz programında CHP'nin Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosu ve ardından CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok açıklamalarda bulundu. CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, programda "ABD, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasından 10 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirmeyi planlamıştı.  CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarına sık sık yabancılar gelip görüşmeler yapıyorlardı. Türkiye söz konusu olduğunda, muhalefet iktidarla beraber hareket etmeli"

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CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'den şok Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
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