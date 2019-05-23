CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 11 yıla kadar hapis istendi

CHP’nin İstanbul İl Başkanı hakkında skandal tweetleriyle ilgili yaklaşık 1.5 yıl önce başlatılan soruşturma tamamlandı. Hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi. PKK kurucularından Sakine Cansız’ın sözlerini paylaşarak örgüt propagandası yaptığı vurgulanan Kaftancıoğlu’nun ‘Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’de Taksim’de’ şeklinde yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağıladığı ifade edildi.