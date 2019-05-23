Türkiye'nin en iyi haber sitesi

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 11 yıla kadar hapis istendi

CHP’nin İstanbul İl Başkanı hakkında skandal tweetleriyle ilgili yaklaşık 1.5 yıl önce başlatılan soruşturma tamamlandı. Hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi. PKK kurucularından Sakine Cansız’ın sözlerini paylaşarak örgüt propagandası yaptığı vurgulanan Kaftancıoğlu’nun ‘Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’de Taksim’de’ şeklinde yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağıladığı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 11 yıla kadar hapis istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN