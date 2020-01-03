Web TV Türkiye Chp, milli projeleri neden itibarsızlaştırıyor?

Chp, milli projeleri neden itibarsızlaştırıyor?

03.01.2020 | 09:53

Kanal İstanbul projesi için sosyal medyada ve basın organlarında yaptıkları yalan haberlerin gerçekleri ortaya çıktı.. Muhalefet kanadı dev projeyi halkın gözünde itibarsızlaştırmak için tüm çalışmalarını yaptı ancak gerçeklerin ortaya çıkması uzun sürmedi..

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