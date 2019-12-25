CHP 'Rüşvet Çarkı'nı örtbas çabası mı?
CHP'li eski milletvekili Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki 25 milyon liralık rüşvet skandalı ile ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. "Okul yapımı kılıfı " altında CHP'li meclis üyelerinin para istediğini, "Okul izin isterken zorla isteme yok ki." sözleriyle doğrulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Togo İkiz Kulelerle ilgili temyiz dilekçesini hukuk müşavirinin verdiğini ve soruşturma açması üzerine dilekçeyi geri çektiğini öne sürdü. CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün, A Haber canlı yayınında; CHP'deki rüşvet skandalı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu...
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