CHP terör örgütlerinin arka bahçesi oldu! İşte CHP'lilerin arka çıktığı teröristler

Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıkmış, CHP teröre olan desteği sebebiyle bir kez daha toplumun tüm kesiminden tepki çekmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal ne yazık ki CHP'de ilk kez yaşanmadı. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, Berna Yılmaz, Mualla Zincir, Eylem Yücel'in CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden sadece bazıları. Peki CHP, Türkiye düşmanlarının yuvası haline nasıl geldi?

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınına bağlanarak CHP'nin koruduğu teröristler ve CHP'nin terör ile bağlantısı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR İLİŞKİ DAMARI VAR"

Emin Pazarcı, "CHP ile terör örgüt arasındaki yakın ilişkinin geçmişi eskiye dayanıyor. 1970 yıllara kadar giden bir ilişki damarı var. Ve bu damar CHP'yi etkisi altına almış durumda. Bunun örnekleri çok eski. Geçmişten bugüne CHP terör ile iç içe oldu ve terörü hep destekledi. 1980'li yıllarda biz öğrenciyken sol örgütler bizi kurşunlardı. Biz onları şikayet etmeye karakola gittiğimizde CHP milletvekilleri ile karşı karşıya kalırdık." ifadelerini kullandı.

SABIKA ÇOK KABARIK

Pazarcı, "CHP'lilerin methiyeler dizdiği Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi boyunca yaptığı tek şey militanları affetmek oldu. Hasta diye affedilenler daha sonra polisle çatışırken görüldü. Maalesef CHP'nin sabıkası kabarık. Bugün de terör örgütüne destek veren, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile iş biriliği içinde olan bir görüntü çiziyor." dedi.