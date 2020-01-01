Web TV Türkiye CHP Türkiye'nin mega projelerine neden karşı?

CHP Türkiye'nin mega projelerine neden karşı?

01.01.2020 | 08:56

CHP son 17 yılda sayısız projenin karşısında oldu. Halkın tepkisini ise hiçbir zaman görmedi. Yıkmanın, yasaklamanın, engellemenin peşinde olan CHP, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'daki projelere kadar son 17 yılda atılan her adıma engel olmaya çalıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı için "Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı için de benzer şekilde karalama kampanyası yürüttü. İstanbul'un trafik sorununun çözümüne büyük katkı sunacak 3. Köprü için de devredeydi CHP. Tam 17 yıldır istisnasız her mega projeye daha başlamadan eleştiri ve karalama kampanyası ile müdahil oldular. Aynı zihniyet bugün de yerli otomobile burun kıvırdı, Kanal İstanbul'a ket vurma peşine düştü. İşte yıllardır işleri yoluna koymak yerine işlere taş koyma zihniyeti ile yürüyen CHP'nin hikayesi!

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