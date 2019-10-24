CHP ve FOX'tan harekata saygısızlık!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı.Portakal'ın iddiasına tepki gösteren Diyarbakır Valiliği de, "Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır" ifadesini kullandı. FOX TV'nin kelepçe üzerinden algı oluşturma çabası, kanalın geçmişteki yalan ve çarpıtmalarını hatırlattı.