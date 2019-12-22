CHP'de 25 milyonluk rüşvet skandalı! CHP medyası sessiz
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski CHP'li vekil Sinan Aygün'den 25 milyon lira rüşvet istediği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Aygün, Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili olarak CHP kanadından tatmin edici olmayan bir açıklama geldi. Takvim Gazetesi yazarı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, CHP kanadından yapılan açıklamaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. CHP medyası ise sürecin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen sessizliğini koruyor.
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