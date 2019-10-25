CHP’de çifte standart! ‘YPG terör örgütü değil’ demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’in partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etmesinin ardından gözler yeniden FETÖ-CHP ilişkisine çevrildi. CHP yönetimi, “YPG’ye terör örgütü değil” diyenlere, terörist cenazesinde gözyaşı dökenlere ses çıkarmazken, FETÖ’ye karşı tepkilerini dile getiren ve CHP’nin örgütle olan ilişkisini deşifre edenlere karşı disiplin mekanizmasını devreye sokuyor. Daha önce de parti içerisinde, Birgül Ayman Güler ve Yıldıray Sapan gibi isimler de CHP’nin FETÖ’yle olan ilişkilerini itiraf etmişler ve disiplin kuruluna sevk edilerek ihraç edilmişlerdi. CHP’nin çifte standardı gözler önüne serildi. CHP'de 'YPG ve PYD için terör örgütü değildir' ifadeleri daha önce de, Barış Pınarı Harekatı için 'savaş' ifadesi kullanan, partisinin tezkereye evet demesine tepki gösteren İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından kullanılmış ancak herhangi bir disiplin süreci işletilmemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2014 yılında YPG'yi "terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü" söylemişti.