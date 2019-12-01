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CHP'de kriz derinleşiyor! İnce'nin "çete" dediği isimler kim?

01.12.2019 | 20:27

Yalan olduğu anlaşılan “Külliye’ye giden CHP’li” iddiası CHP’de krize neden oldu. Taraflar sessizliğe bürünse de perde arkasında tartışmalar sürüyor. Parti içi muhalefet, Muharrem İnce’nin çete dediği isimlerin peşinde. CHP yönetiminde gazeteci Talat Atilla’nın “bana haberi getirdi” dediği CHP’li vekilin kim olduğunu açıklaması bekleniyor.

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