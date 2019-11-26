CHP'de muhalifler neden hep susturuluyor?
2010 yılından günümüze kadar CHP'de parti içi muhalif isimler ihrac edildi ya da baskılar nedeniyle istifa ettiler. İhrac ya da istifa eden isimler tek tek siyaset sahnesinden silindiler. CHP'de yaşanan bu durum akıllara CHP'de muhalifler neden hep susturuluyor? sorusunu getirdi. Tüm detaylar analiz haberimizde...
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