CHP'de rüşvet skandalı! Sibel Aygün: Meclis üyeleri istinafa gidilmesi kararı verdi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesindeki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı, eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel Aygün, yaşananları canlı yayında bir bir açıkladı. Sibel Aygün, "Tüm Meclis üyeleriyle birlikte istinafa gidilmesinin gerekli olduğu, gidilmezse belediyeye zararı olacağının kararı verildi. Orada yine "Ne vericen abi, ne vericen abi" diye soruldu. Sinan Bey, "Ne vereyim ne alakası var" dedi. Daha sonra istinafa gidilmesi kararını Coşkun Bey'e bildirdik. Gidin Mansur Bey'e bildirin dedik." ifadelerini kullandı.