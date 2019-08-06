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CHP'de 'tek aday' kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor

CHP’li belediyelerdeki akraba torpili devam ederken yeni bir tartışma daha çıktı. CHP’de tek aday kavgası başladı. Partinin eski tüfekleri, Kemal Kılıçdaroğlu’na kazan kaldırdı. CHP’de gözler olağan kongre takvimine çevrilmişken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyon kampındaki “il kongrelerine tek aday ile gideceğiz” çıkışına tepkiler sürüyor. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Kılıçdaroğlu’nu ‘böyle saçma şey olmaz’ sözleriyle hedef alırken partinin il ve ilçe örgütlerinden tepki sesleri yükseliyor. CHP’de olağan kongre 2020 yılının Şubat ayında yapılacak.

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CHP'de 'tek aday' kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor
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