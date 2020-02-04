CHP’de yalan rüzgarı sürüyor! Marmaray’dan sonra şimdi de millet bahçelerini sahiplendiler | Video
CHP’li Tuncay Özkan’ın Marmaray’ı “Bülent Ecevit yaptı” şeklindeki talihsiz açıklamasından sonra bir benzeri daha yaşandı. CHP 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, “Millet Bahçeleri projesi bizim projemizdir. Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır” dedi.
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