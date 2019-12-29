Web TV Türkiye CHP'deki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı konuştu! Sibel Aygün: "25 milyonu alenen istediler"

CHP'deki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı konuştu! Sibel Aygün: "25 milyonu alenen istediler"

29.12.2019 | 13:25

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesindeki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı, eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel Aygün, yaşananları canlı yayında bir bir açıkladı. Mansur Yavaş’la yaptığı görüşmeyi anlatan Sibel Aygün, "25 milyonu alenen istediler. 'Okul yapımı 25 milyon tutar' dediler. 8 Meclis üyesi 'Ne vereceksin abi' diye Sinan Aygün'ü zorladı. 25 milyonu isteyen 2 Meclis üyesi: Berkay Gökçınar ve Haydar Demir. Mansur Yavaş'tan habersiz istemeleri mümkün değil." dedi. Ayrıca Aygün, "Bütün açıklamalarında birbirlerini yalanlıyorlar. Okul bu işin kılıfı. Neden okul yap demiyorlar, sürekli para telaffuz ediyorlar. Okul yapmayı kanun yasakladı bunu neden anlamıyorlar." ifadelerini kullandı

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