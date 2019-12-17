Web TV Türkiye CHP'den FETÖ tutuklusu başkana destek!

CHP'den FETÖ tutuklusu başkana destek!

17.12.2019 | 20:33

FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a CHP yönetiminden destek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, FETÖ'den tutuklanan başkan için ''Başkanımızın arkasındayız" ''dedi. Öztrak'ın ''Kanal İstanbul''la ilgili ise flaş açıklamalarda bulundu.

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