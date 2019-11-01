Web TV Türkiye CHP'den Meclis'te skandal öneri

CHP'den Meclis'te skandal öneri

01.11.2019 | 21:27

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz hafta teröre destek verdikleri gerekçesiyle görevden alınan HDP'li isimlere CHP’den destek gelmemesinden dolayı tehdit etmişti. Buldan, “bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor." diye konuşmuştu. HDP’nin tehdidi karşılık buldu. CHP’den destek geldi. CHP’li vekiller, terörden dolayı kayyum atanan belediyelerle ilgili araştırma yapılması için Meclis’te grup önerisi verdi.

.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:40
CHP'den Meclis'te skandal öneri 01.11.2019 | 21:27
01:07
CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'da HDP'nin sesi oldu! 01.11.2019 | 21:23
08:11
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum' dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok! 01.11.2019 | 16:57
06:13
“Tel Abyad'da Türkiye’ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet Roket tespit edilmiştir” 01.11.2019 | 16:48
01:02
Fuat Oktay’dan ABD Temsilciler Meclisi’ne tepki: Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür 01.11.2019 | 16:46
09:46
A Haber, Tel Abyad'taki Türk zırhlılarını görüntüledi! 01.11.2019 | 15:53
08:36
Emine Erdoğan "25 bin kamu binasında sıfır atık projesine geçtik" 01.11.2019 | 15:29
13:41
Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesinden ilk görüntüler... 01.11.2019 | 11:45
04:21
Resulayn'da acı haber: 1 asker şehit oldu 01.11.2019 | 10:48
01:45
Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Öldürülen Bağdadi'nin özel hizmet ekibinden isimler yakalandı! 01.11.2019 | 10:28
01:44
ABD'li Siyaset Bilimcisi Doran'dan canlı yayında PKK/YPG, FETÖ itirafı! "Bence müttefiğimiz Türkiye'yi..." 01.11.2019 | 08:35
04:30
Başkan Erdoğan Belediye Başkanlarına hitap etti 31.10.2019 | 17:46
14:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! 31.10.2019 | 15:42
01:04
Dışişleri'nden Fransa'ya sert tepki 31.10.2019 | 17:16
00:23
256 adli yargı hakim ve savcısının görev yeri değiştirildi 31.10.2019 | 16:53
30:34
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Türkiye düşmanları bir hatta birleşti" 31.10.2019 | 16:41
01:56
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Her an hazırlıklı olun" talimatı! 31.10.2019 | 15:23
10:29
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan Başbakanı ile ortak basın açıklaması 31.10.2019 | 14:55
02:23
FETÖ şüphelisinden "kod sistematiği" itirafı 31.10.2019 | 14:27
00:52
AYM, İlker Başbuğ kararını verdi 31.10.2019 | 14:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN