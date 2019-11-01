CHP'den Meclis'te skandal öneri
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz hafta teröre destek verdikleri gerekçesiyle görevden alınan HDP'li isimlere CHP’den destek gelmemesinden dolayı tehdit etmişti. Buldan, “bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor." diye konuşmuştu. HDP’nin tehdidi karşılık buldu. CHP’den destek geldi. CHP’li vekiller, terörden dolayı kayyum atanan belediyelerle ilgili araştırma yapılması için Meclis’te grup önerisi verdi.
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