CHP’den skandal! Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu alkışladılar

CHP Grup Toplantısı'nda bugün büyük bir rezalete imza atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde konuşmasını yaparken ABD Başkanı Trump’ın terör örgütü YPG’lileri kurtarmak için Başkan Erdoğan’a yazdığı skandal mektubu okudu ve partililer bu mektuba alkış tuttular..