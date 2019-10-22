CHP’den skandal! Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu alkışladılar
CHP Grup Toplantısı'nda bugün büyük bir rezalete imza atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde konuşmasını yaparken ABD Başkanı Trump’ın terör örgütü YPG’lileri kurtarmak için Başkan Erdoğan’a yazdığı skandal mektubu okudu ve partililer bu mektuba alkış tuttular..
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