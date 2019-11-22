CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun villasına kaçak tadilat!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun kaçak tadilat yaptığı villasının bulunduğu Günkent Sitesi’nin başkanı eski CHP’li vekil İsmet Önder Kırlı: “Kaçak yapma” dedik ama dinlemedi. Uyarılarımıza kulak asmadı. Belediye gelip yıkmalı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaz başında Türkiye'nin en gözde tatil yerlerinden olan İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi Günkent Sitesi 30015 sokakta bulunan villayı 900 bin liraya satın aldı. Sezon biter bitmez inşaata başlayan Erdoğdu, tadilat sınırlarını aşıp villayı adeta malikaneye dönüştürünce Günkent Sitesi Yönetim kurulu üyeleri ayağa kalktı.







Villanın sokağa bakan cephesindeki balkonu yıktırıp odayı genişleten Erdoğdu, binanın arka tarafına da bir oda ve tuvalet daha yaptırdı. Erdoğdu'nun bitişiğinde bulunan villanın sahibi avukat Ahmet Okyay kaçak tadilatla yaptırdığı eklentilere karşı dava açmak için çalışmalara başladı.