CHP'li Barış Yarkadaş'tan skandal Selçuk Mızraklı savunması: "Teröristi tedavi etmek terör suçu değildir"

CHP'li Barış Yarkadaş, partisinin PKK ile ilişkisini gözler önüne seren skandal ifadelerde bulundu. Habertürk'te bir canl yayın programına katılan Yarkadaş, PKK'lı teröristleri tedavi ettiği ortaya çıkan Selçuk Mızraklı'yı savunarak, "Teröristi tedavi etmek, terör suçu değildir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Barış Yarkadaş ve hukukçu Fatih Atalay arasında tartışma yaşandı. Bir TV kanalında karşı karşıya gelen iki isim, CHP'li belediyelere kayyım atanması hakkında görüşlerini paylaştı.

Yarkadaş'ın HDP'li Selçuk Mızraklı üzerinden örnek vermesine tepki gösteren Atalay, "PKK'lı terörist leşlerinin isimlerini Diyarbakır'da sokaklara verdi. PKK'lı olduğu için işten çıkarılanları işe aldı. Şehit, gazi yakınlarına mobbing uyguladı. Yaralı bir PKK'lıyı kayıt dışı tedavi etti. Bir CHP'li olarak bunu nasıl savunuyorsunuz." dedi.

TERÖRİSTİ TEDAVİ ETMEK TERÖR SUÇU DEĞİLDİR

Bunun üzerinde Barış Yarkadaş, "Birini tedavi etmek suç mudur?" diye sordu. Atalay ise, "Birini tedavi etmek değil, kaydını yapmamak suçtur" ifadesini kullandı.

Atalay'ın sözlerinin ardından Yarkadaş, inanması güç ifadeler kullanarak Mızraklı'yı savundu. Yarkadaş, "Birini tedavi edip polise bildirmemek görevi ihmal suçudur, teröre yardım suçu değildir." diye konuştu.