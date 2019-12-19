Web TV Türkiye CHP'li Barış Yarkadaş'tan skandal Selçuk Mızraklı savunması: "Teröristi tedavi etmek terör suçu değildir"

CHP'li Barış Yarkadaş'tan skandal Selçuk Mızraklı savunması: "Teröristi tedavi etmek terör suçu değildir"

19.12.2019 | 18:26

CHP'li Barış Yarkadaş, partisinin PKK ile ilişkisini gözler önüne seren skandal ifadelerde bulundu. Habertürk'te bir canl yayın programına katılan Yarkadaş, PKK'lı teröristleri tedavi ettiği ortaya çıkan Selçuk Mızraklı'yı savunarak, "Teröristi tedavi etmek, terör suçu değildir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Barış Yarkadaş ve hukukçu Fatih Atalay arasında tartışma yaşandı. Bir TV kanalında karşı karşıya gelen iki isim, CHP'li belediyelere kayyım atanması hakkında görüşlerini paylaştı.

Yarkadaş'ın HDP'li Selçuk Mızraklı üzerinden örnek vermesine tepki gösteren Atalay, "PKK'lı terörist leşlerinin isimlerini Diyarbakır'da sokaklara verdi. PKK'lı olduğu için işten çıkarılanları işe aldı. Şehit, gazi yakınlarına mobbing uyguladı. Yaralı bir PKK'lıyı kayıt dışı tedavi etti. Bir CHP'li olarak bunu nasıl savunuyorsunuz." dedi.

TERÖRİSTİ TEDAVİ ETMEK TERÖR SUÇU DEĞİLDİR
Bunun üzerinde Barış Yarkadaş, "Birini tedavi etmek suç mudur?" diye sordu. Atalay ise, "Birini tedavi etmek değil, kaydını yapmamak suçtur" ifadesini kullandı.

Atalay'ın sözlerinin ardından Yarkadaş, inanması güç ifadeler kullanarak Mızraklı'yı savundu. Yarkadaş, "Birini tedavi edip polise bildirmemek görevi ihmal suçudur, teröre yardım suçu değildir." diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:43
CHP'li Barış Yarkadaş'tan skandal Selçuk Mızraklı savunması: "Teröristi tedavi etmek terör suçu değildir" 19.12.2019 | 18:26
01:06
CHP'li Engin Altay Libya yönetimini yok sayarak terörist Hafter'e sahip çıktı 19.12.2019 | 16:39
01:44
Mansur Yavaş 25 milyon TL rüşvet istedi iddiası! 19.12.2019 | 16:17
03:06
CHP'li Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a 25 Milyon TL'lik rüşvet suçlaması! 19.12.2019 | 13:22
01:24
"Ama bakıyorsunuz ki öbür tarafta Arap Ligi bir toplantı yapıyor 'Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' diyor" 19.12.2019 | 12:04
02:46
Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı! Önümüzdeki hafta... 19.12.2019 | 11:48
05:25
Google Türkiye'den gidiyor mu? Google uygulamaları Türkiye'den kalkıyor mu? 19.12.2019 | 11:44
04:10
3 Bin 480 personelin katıldığı Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor 19.12.2019 | 10:58
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar 19.12.2019 | 11:12
01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 19.12.2019 | 10:46
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi’nde önemli açıklamalar 19.12.2019 | 08:20
16:28
Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz denklem mümkün mü? İşte Doğu Akdeniz gerçeği... 18.12.2019 | 16:10
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar "Bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesidir" 18.12.2019 | 13:56
03:04
Urla Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Burak Oğuz’un 182 FETÖ'cü ile irtibat halinde olduğu belirlendi! 18.12.2019 | 11:19
05:24
Şehit Kaymakam Muhammet Safıtürk'ün babasından İyi Parti Vekili Türkkan'ın skandal sözlerine ders gibi cevap! 18.12.2019 | 10:36
06:18
Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı 18.12.2019 | 10:28
01:51
İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı 18.12.2019 | 10:10
02:26
Kılıçdaroğlu FETÖ’cü olduğunu biliyordu 18.12.2019 | 10:09
03:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da 18.12.2019 | 09:41
01:33
İyi Partili vekilden şehit babası hakkında skandal paylaşım "Bu sarıklı arkadaş kim?" 18.12.2019 | 09:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN