CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışan işçileri haklarını alabilmek için eylem başlattı
Yerel seçimlerde yeniden CHP yönetiminin başa geldiği Çankaya Belediyesi’nde işçiler belediye binasını bastı. CHP’li Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in haklarını vermediğini söyleyen yüzlerce işçi, iş sağlığını tehdit eden durumlarda çalıştıklarını söyledi. Zam alamadıkları için eylem yapan işçiler zor şartlarda çalıştıklarını ifade ettiler.
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