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CHP'li Engin Altay Libya yönetimini yok sayarak terörist Hafter'e sahip çıktı

19.12.2019 | 16:39

CHP'li vekil Engin Altay'dan Yunanistan, Mısır ve İsrail ile birlikte hareket eden ve Türkiye düşmanlığı yapan Libya'daki Hafter güçlerine skandal destek! CHP'li vekil, Türkiye'nin Libya ile gerçekleştirdiği ve Akdeniz'de oynanan büyük oyunu bozduğu mutabakatla ilgili akılalmaz sözler sarfetti. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Türkiye'nin Libya'da tanıdığı ulusal mutabakat hükümetini yok sayan, CHP'li vekil, mevcut hükümeti devirmeye çalışan, "Doğu Akdeniz'e Türk gemileri batırırız" diyen Hafter'e ise skandal sözlerle destek verdi. CHP'li vekili Yunanistan, Mısır ve İsrail ile birlikte hareket eden ve Türkiye düşmanlığı yapan Libya'daki Hafter güçlerine destek verdi.

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