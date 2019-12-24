CHP'li eski vekillerden Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! "Atatürk'e hakaret eden kişiyi vekil yaptı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partinin önemli isimlerinden hem de tabandan baskı giderek artıyor. A Haber'e konuşan CHP'nin eski milletvekilleri Şahin Mengü ve Canan Arıtman, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Mengü, "Atatürk'e hakaret eden kişi CHP'de vekil oldu" derken, Arıtman, "CHP-HDP ittifakında Türk milleti CHP'yi asla affetmez" diye konuştu. Yine A Haber'e konuşan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise "CHP'de kimlik siyaseti yapılıyor" dedi.