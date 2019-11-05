CHP'li Faik Öztrak bu sözleri çabuk unuttu! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şikayetleri
Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere yurt dışına çıkan CHP'liler, zaman zaman Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor. Bununla da kalmayıp, karalama kampanyalarının parçaları haline geliyorlar. Bu konu CHP sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Partisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun geçen sene İngiltere'de söylediği "Türkiye'ye yatırım yapmayın" sözünü çabuk unuttu. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ülkesi Türkiye hakkında Batı'ya söylediği o skandal sözler.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
Kılıçdaroğlu, tutuklanan HDPKK'lıları böyle savundu! 05.11.2019 | 22:18
01:49
03:23
Başkan Erdoğan: Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz 05.11.2019 | 20:53
02:07
İçişleri Bakanlığı CHP'nin Çubuk raporunu delillerle tek tek yalanladı! 05.11.2019 | 16:47
01:18
Meral Akşener'den PKK'nın tehdit ettiği Seçil Öğretmen'e destek 05.11.2019 | 15:29
01:34
Bahçeli'den Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye kararına tepki! 05.11.2019 | 14:39
02:46
Başkan Erdoğan 13 Kasım'da ABD'ye gidecek mi? 05.11.2019 | 14:05
01:48
Ekonomist Beyhan İncekara "Enflasyondaki düşüş kalıcı olur" 05.11.2019 | 13:55
03:27
54:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 05.11.2019 | 13:02
01:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'ıspanak zehirlenmelerine' ilişkin açıklama 05.11.2019 | 12:41
04:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda öğrenciler müjde! 05.11.2019 | 12:33
05:21
03:21
Rusya ile 2. ortak devriye başlıyor 05.11.2019 | 11:53
05:13
02:14
04:09
04:08
İşte FETÖ'cü hain Adil Öksüz'ü saklayanlar! 05.11.2019 | 10:24
01:40
Türkiye, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ablasını yakaladı! 05.11.2019 | 09:47
00:28
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu 04.11.2019 | 21:36