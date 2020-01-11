CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi'den büyük skandal! Mağdur esnaftan açıklama...

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir’de 2014 yılından beridir gittiği kuaförde kendisine ayrıcalık tanınmayınca işletmeye bedel ödetti. CHP’li vekil, tartıştığı kuaförün işletmecilerini Ataşehir Belediye Başkanı olan eşi Battal İlgezdi’ye şikâyet edince dükkân önce yapı denetimine girdi, ardından ruhsatı iptal edildi. Battal İlgezdi’nin bizzat tehdit ettiği dükkânın 3 ortağı, 20 çalışanının hakkını aramak için yargıya başvurdu.