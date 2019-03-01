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CHP'li İzmir Belediyesi lağım kokusuyla vatandaşları bezdirdi!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize vermesi sonucunda İzmirli vatandaşlar kış aylarında bile lağım kokusu yüzünde hayatlarından bezmiş durumda. İzmirli vatandaşlar kış aylarında bile lağım kokusundan sahil şeridinde durulamadığını ve yazın ise lağım kokusu ve denizdeki kirliliğin daha da artacağını belirterek çözüm bekliyorlar. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon atıkları için bir çözüm üretmediğini söyleyen vatandaşlar ise yerel yönetime tepkili.

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CHP'li İzmir Belediyesi lağım kokusuyla vatandaşları bezdirdi!
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