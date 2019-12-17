CHP'li İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı
CHP'li İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı. Edinilen ilk bilgilere göre, CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz 'un, mahrem imam olarak bilinen FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle telefonla görüştüğü tespit edildi ve bu gerekçeyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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