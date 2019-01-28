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CHP'li Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ'ın makam aracı ile alkol sefası kamerada!

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ makam aracıyla ormanlık alanda alkol alırken yakalandı

Sadece isminde halk olan halktan uzak parti CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

MAKAM ARACIYLA ALKOL SEFASI
CHP'li Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ hafta sonu 14 BK 032 resmi plakalı aracıyla ormanlık alanda arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken yakalandı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
CHP'li Dağ'ı devletin aracıyla alkol alması vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Hafta sonu makam aracıyla alkol sefası yapan Dağ'a vatandaşlar "Bu senin şahsi aracın değil, bu devletin aracı" diye tepki gösterdi. Kendilerini görüntülediğini fark eden CHP'li Dağ, vatandaşlara skandal bir savunma yaptı. 'Sen belediyenin kanunlarını biliyor musun?' diyen Dağ'a vatandaşlar 'neymiş belediyenin kanunu vokta viski mi? diyerek CHP'li başkana tepkilerini dile getirdi.

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CHP'li Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ'ın makam aracı ile alkol sefası kamerada!
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