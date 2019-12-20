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CHP'li Sinan Aygün'den, CHP'li Mansur Yavaş hakkında şok suçlama: Benden 25 milyon TL rüşvet istedi

20.12.2019 | 10:15

Yerel seçim öncesi ‘sahte senet’ skandalıyla davalık olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir suç duyurusu daha... Bu kez CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediği iddiasıyla savcılığa başvurdu

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